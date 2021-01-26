أنقرة (زمان التركية)- أراد ثلاث أتراك الاحتيال على الجيش الأمريكي، بعد فوزهم بمناقصة لإنتاج قطع غيار سفن وطائرات عسكرية، ولكن تم اعتقالهم والحكم عليهم بالسجن والغرامة.

تمكن المهندسين الأتراك الثلاثة “مراد جونانير، باتور أوستول، شوكت بايراقدار” المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، من الاطلاع على الخطط المتعلقة بالسفن الحربية والطائرات العسكرية، المتاحة فقط للمواطنين في الولايات المتحدة وكندا.

بعد فحص هذه الملفات والبيانات، تمكن الأتراك، الذين قدموا عروضا لمناقصات الدفاع، من الفوز بمناقصات بملايين الدولارات.

ولكن بعدما وجد أن الأجزاء العسكرية التي ينتجونها ذات نوعية رديئة، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمطاردتهم والقبض عليهم.

كان من المفترض أن ينتج المهندسون الثلاثة قطع غيار للسفن والطائرات العسكرية في الولايات المتحدة، وفقًا لعرضهم الخاص بشركة الدفاع التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها، ولكن الأجزاء المعنية تم إنتاجها في مصنع “جونانير” في أنقرة.

وبحسب تقرير المحقق المعين في الموضوع والذي تم تضمينه في ملف القضية، لو تم استخدام هذه القطع، فإن حياة الجنود الذين يخدمون في الجيش الأمريكي ستكون في خطر.

وفي المحاكمة التي انتهت الشهر الماضي، حكم على مراد جونانير بالسجن 3 سنوات و 5 أشهر وغرامة قدرها مليون و 487 ألف دولار، وباتور أوستول بالسجن سنتين و 6 أشهر، وغرامة 100 ألف دولار، وسليمان شوطت بايراقدار بالسجن 6 سنوات و 161 ألف دولار.