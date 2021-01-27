أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع مؤسسة متروبول للدارسات، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري أن عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، تفوقا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عن موقفهم الانتخابي في حال انعقاد انتخابات مبكرة في تركيا.

مدير مؤسسة متروبول أوزر سنجار، قال في لقاء مع الصحفي، جوركان هاجر، حول موقفه من الجدل المثار بشأن انعقاد انتخابات مبكرة في تركيا إن الإجابة عن هذا السؤال تتمحور في نقطتين ألا وهما ضرورة عقد انتخابات مبكرة من أجل فترة رئاسية ثالثة وموعد انعقاد الانتخابات المبكرة.

وأضاف سنجار أن أردوغان هو من سيقرر هذا، قائلا: “سيتساءل ما كان سيفوز بالانتخابات المبكرة إذا ما عقدها. وإذ توافر الظروف التي ستعطي إجابة إيجابية عن هذا السؤال فستشهد تركيا انتخابات مبكرة. أي باختصار الانتخابات المبكرة لن يحددها رغبة البعض بها بل إيجاد أردوغان الظروف التي ستجعله يفوز بها”.

أوضح سنجار أنهم يجرون استطلاعات للرأي بشكل شهري وأن كل من إمام أوغلو ويافاش يتفوقان على أردوغان في الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن أصوات يافاش تتفوق على أصوات أردوغان بشكل يفوق هامش الخطأ في حين تتفوق أصوات إمام أوغلو على أصوات أردوغان في نطاق هامش الخطأ.