القاهرة (زمان التركية)ــ تعقد مجلة حراء الثقافية ندوة دولية احتفاءًا بصدور كتابها الجديد بعنوان: “المشترك الإنساني نحو بناء معرفي لثقافة الحوار والتعايش”.

وتعقد “حراء” مؤتمرها افتراضيا عبر منصة زووم (ZOOM) يوم السبت القادم 30 يناير 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والحادية عشر ظهرا بتوقيت لندن.

يدير الندوة الأستاذ الدكتورعبد الواحد أبو حطب أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر.

وتشارك بالندوة الأستاذة الدكتورة هدى درويش أستاذ الأديان وعميد المعهد العالي للدراسات الأسيوية الأسبق، وتلقي محاضرة بعنوان “التعايش المشترك خيار أم ضرورة؟”.

كما يشارك الأستاذ الدكتور إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان بكليات اللاهوت بمصر والشرق الأوسط، ويلقي محاضرة بعنوان: “هل يمكن بناء مشترك إنساني؟”.

ومن المشاركين أيضا الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أبو بكر أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة قناة السويس، ويلقي محاضرة بعنوان “منطلقات التعايش المشترك في الأديان السماوية”.

مجلة حراء دعت جمهورها للمشاركة في الندوة عبر الرابط التالي:

https://marin-edu.zoom.us/j/94614693444?pwd=SjZVT0tlUlI3YjdMM1ZUNGdGQ1R2QT09