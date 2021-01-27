أنقرة (زمان التركية)- كشف المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا عن الأحزاب المؤهلة حاليا للمشاركة في الانتخابات، ومن بينهم حزبا الديمقراطية والتقدم الذي أسسه علي باباجان والمستقبل بقيادة أحمد داوود أوغلو.

وقرر المجلس الأعلى للانتخابات أن 17 حزبا هم المؤهلين حاليا للمشاركة في الانتخابات في عقدها حاليا، وارتفع عدد الأحزاب المؤهلة للمشاركة في الانتخابات هذا العام مع إضافة حزب الشباب وحزب صعود المحافظين.

والأحزاب المؤهلة لخوض الانتخابات هي الجيد، العدالة والتنمية، الوطن الأم، تركيا المستقلة، الاتحاد العظيم، الشعب الجمهوري، الديمقراطي، اليسار الديمقراطي، الشباب، الشعوب الديمقراطي، الهدى، الحركة القومية، صعود المحافظين، السعادة، الشيوعي التركي، الوطن وحزب الرفاه.

ومن المتوقع أن يكون حزب المستقبل مؤهلا للانتخابات في مايو 2021، وحزب الديمقراطية والتقدم الذي أسسه علي باباجان في يونيو 2021.

ووفقًا للمادة 36 من قانون الأحزاب السياسية، من أجل مشاركة حزب سياسي في الانتخابات، فإنه يتوجب عليه تأسيس جميع شعبه في نصف الولايات التركية على الأقل قبل 6 أشهر على الأقل من يوم الاقتراع وتنظيمه مؤتمرات حزبية كبرى كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات.

وفي حال عدم تبكير الانتخابات، سيكون موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في يونيو 2031.

–