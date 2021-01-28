بايبورت (زمان التركية) – نتج عن انخفاض درجات الحرارة في ولاية بايبورت، شمال شرقي البلاد إلى تجمد شلالات “صراقايالار” الشهيرة في المنطقة، مما انعكس على ذلك إيجابيا على الحركة السياحية فيها.

وتقع ولاية بايبورت بين جبال شاهقة، وترتفع عن سطح البحر 1550 مترا، وتتميز بجمال الطبيعة، وهي تعد من أبرز وجهات السياحة الطبيعية في شمال شرقي البلاد، كما أنها تقع على مسار طريق الحرير التاريخي.

وشلالات “صراقايالار” المتجمدة التي تقع على نهر “قوبوز”. يبلغ طول بعضها إلى 10 أمتار، في مشهد يشكل منظرا طبيعيا يجذب الزوار من كافة المناطق المجاورة.

وفي حديثه للأناضول، قال أحمد قرمزي أوغلو، إنه قصد المنطقة لرؤية شلالات “صراقايالار” المتجمدة، معربا عن إعجابه بالمناظر الطبيعية للمنطقة.

بدوره، قال الزائر أوموت جوشقون، إنه لم يشاهد من قبل، شلالات متجمدة بهذا الحجم، معربا عن إعجابه بها.

بينما الزائر علي قهرمان، قال إنهم يقصدون منطقة الشلالات عادة في أيام الصيف بغرض التنزه، إلا أنهم قصدوها هذه المرة في الشتاء للاستمتاع بمناظر الشلالات المتجمدة.