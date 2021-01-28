أضنة (زمان التركية) – صنّف موقع الطعام الشهير عالميًا TasteAtlas كباب أضنة من بين أفضل ثلاثة أطباق في العالم، وفق قائمة عام 2020 لأفضل طعام تقليدي في العالم.

وتتكون قائمة TasteAtlas من 100 نوع من الأطعمة والأطباق التقليدية، وتسعى جاهدة لتحديد أفضل الأطعمة التقليدية في جميع أنحاء العالم.

وحصل كباب أضنة، الذي سمي على اسم مدينته الأصلية في جنوب تركيا، على ثاني أفضل طبق تقليدي في العالم بعد حصوله على أكثر من 60 ألف صوت.

واحتلت بيتزا مارغريتا الكلاسيكية المرتبة الأولى عالميًا.

ويُصنع كباب أضَنة عادةً من لحم الضأن المفروم يدويًا مع الدهن، ويُطهى عن طريق ضغط اللحم على أسياخ حديدية وشويها على منجل مفتوح، وهو شواء تركي تقليدي على الفحم.

وقالت رئيس غرفة التجارة في أضنة أتيلا مينيفشي إنهم فخورون بأن طبق مدينتهم حصل على مثل هذا الشرف.

وأضافت “هذه الجائزة قيمة لمدينتنا وبلدنا، وبصفتنا غرفة تجارة أضنة، قمنا بتسجيل كباب أضنة منذ سنوات وحصلنا على مؤشر جغرافي، والآن نحن سعداء لرؤية ذلك”.

وأشارت إلى أنهم يواصلون الجهود للترويج للمأكولات التقليدية والتاريخية الفريدة في أضنة.

وتابعت “لدينا الكثير من الأذواق في مدينتنا والتي انتقلت من أسلافنا، ومن المهم الحفاظ على هذه الثروات وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي.

وأشارت إلى أن وباء كورونا أثر بشكل كبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للناس في جميع أنحاء العالم، كما تأثرت المطاعم به أيضًا.

ومع ذلك، فإن أتيلا متفائلة باستعادة قطاع الغذاء بريقه مع بدء الوباء في التلاشي.

وهناك أطعمة تركية تقليدية أخرى مدرجة في قائمة أفضل 30 طعام في العالم، بينها “köfte” (كفتة)، وهي عبارة عن كرات اللحم التركية المثالية، و”sarma” (سرما)، وهي عبارة عن ورق عنب محشو، و “dönerkebab” (كباب دونر)، وهو طعام الشارع التركي المثالي، و”dolma” (دولما)، وهي خضروات محشية.