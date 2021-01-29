لندن (زمان التركية) – أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 101 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و178376.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات:
الولايات المتحدة: 429661 وفاة، و25661892 إصابة
الهند: 153847 – 10701193
البرازيل: 220161 – 8996876
روسيا : 71651 – 3793810
بريطانيا: 103126 – 3743734
فرنسا: 74456 – 3106859
إسبانيا: 57291 – 2670102
إيطاليا: 87381 – 2515507
تركيا: 25476 – 2449839
ألمانيا 52523 – 2170741
وفي ما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات وترتيبها عالميا:
27- العراق 12800- 593541
34- المغرب 7314- 435189
38- السعودية 6204- 362488
40- الأردن 3801- 291393
42- الإمارات 662- 204369
43- لبنان 2553 – 289660
وتعتمد الوكالة في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين في كل دولة.