أنقرة (زمان التركية)- أقالت الحكومة التركية مساعدي وزير الخزانة والمالية التركي، عثمان دينتشباش وبولنت أقصوي.

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم السبت، قرارات التعيين في بعض الوزارات والمؤسسات، بالإضافة إلى إقالة مساعدي وزير الخزانة والمالية.

وتم تعيين كلا من شاكر أرجان جول وجنكيز يافيلي أوغلو بدلا من المساعدين المقالين.

ووفقا أيضا لقرارات التعيين المنشورة، تم تعيين فريدون هادي سينيرلي أوغلو ، كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما تم تعيين أريساه أريجاك في منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة في تركيا.

وتمت إقالة جنكيز إردم ، المدير العام لأبحاث واستكشاف المعادن (MTA) من منصبه.

تم تعيين عصمت كسكين كعضو في مجلس إدارة المديرية العامة لمكتب التموين الحكومي (DMO).