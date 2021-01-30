أنقرة (زمان التركية)ــ خسر مؤشر BIST 100 في بورصة اسطنبول، بنسبة 1.66 في المائة وأغلق الجمعة عند 1.473.45 نقطة.

وانخفض مؤشر BIST 100 أمس بمقدار 24.88 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، فيما بلغ إجمالي حجم التعاملات 30.2 مليار ليرة.

ولليوم الثالث على التوالي تسجل بورصة إسطنبول انخفاضًا.

وفقد مؤشر بورصة إسطنبول 4.5 يوم الأربعاء في أصعب انخفاض يومي منذ السادس من أغسطس 2020.

وتراجع مؤشر البنوك 1.47 بالمئة وهبط مؤشر الشركات القابضة 1.09 بالمئة. ومن بين مؤشرات الصناعة، كانت الرياضة هي الأكثر ربحًا بنسبة 1.27 في المائة، وكان الاتصال هو الأكثر خسارة بنسبة 2.85 في المائة.

وبحسب متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم النقدي لشهر يناير، فإن التضخم السنوي الذي كان 14.60 في المائة في الشهر السابق سيرتفع إلى 14.75 في المائة.