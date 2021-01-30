أنقرة (زمان التركية)- كشف البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي، كمال بلبل، إنه وصله للتهديد بالقتل عبر رسالة إلكترونية من حساب يسمى “غير المرئيين” على تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام.

بلبل أوضح أن الرسالة التي جاءت له تضمنت كلمتين فقط وهما “وقتك انتهى”، مشيرا إلى أنه لم يأخذ التهديدات بالقتل التي تعرض لها من قبل على محمل الجد، ولكن هذه المرة يجب أن يتم تعريف الشعب بهم.

وتابع البرلماني عن حزب الشعوب الديموقراطي المعارض: “نحن نعرف من هم غير المرئيين، ويجب أن يتم تعريفهم للشعب كله، لأن هؤلاء هم من يختطفون الناس -تعسفيا-، ويعتقلونهم ويعذبونهم، ويطلقون على أنفسهم “غير المرئيين”.

وأشار بلبل إلى أنه أصبحت داخل الدولة دولة أخرى عميقة وموازية وغير مرئية، لكنها لن تكون ديمقراطية أبدًا، مضيفا أن الحكومة الحالية شوهت عقلها بالعنصرية والوحدة وعدم حل المشاكل.

يذكر أن المواطن التركي جوكهان جونيش، الذي عاد إلى منزله بعد اختطافه واعتقاله، سرد مأساة تعذيبه خلال مشاركته في مؤتمر لجمعية حقوق الإنسان فرع إسطنبول، وقال: “الخاطفون قالوا لي: هل تعرف من نكون؟ فأجبتهم: على الأرجح ضباط مخابرات، فقالوا لي: نحن غير المرئيين”.

وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.