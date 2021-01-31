أنقرة (زمان التركية) – نقل صحفي تركي تعرض للاعتداء مؤخرا، عن رئيسة حزب الخير في تركيا، ميرال أكشنار، قولها إن هناك صراعا بين وزير الداخلية سليمان صويلو ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

كشف أورهان أوغور أوغلو مراسل صحيفة “يني تشاغ” في أنقرة والذي تعرض لاعتداء مؤخرا على يد قوميين متطرفين، عن التفاصيل التي دارت بينه وبين أكشنار خلال زيارة الأخيرة له.

أوغور أوغلو أوضح أن أكشنار زارته من أجل الاطمئنان على صحته بعد تعرضه للاعتداء.

وتحت عنوان “نظرة أردوغان إلى بهجلي وأكشنار” قال أورهان أوغور أوغلو في مقاله: زارتني رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار من أجل الاطمئنان على صحتي وتقديم التعزية لي في وفاة كتاب صحيفة “يني تشاغ” برهان أياري، محي الدين نالبانات أوغلو، كنعان أقين، الذين توفوا مؤخرا.

وقال إن أكشنار أوضحت أن هناك صراعا بين قيم وزير الداخلية سليمان صويلو والقيم التأسيسية لرئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، والقيم التأسيسية لرئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

ونقل عن زعيمة حزب الخير القول إن: “الرئيس يقوم حاليا بمشاهدة كل ما يجري، ولكن أردوغان الذي يكتفي بمشاهدة الاعتداءات التي يتعرض لها الناس، لا يرى أنه إذا لم يكشف عن المعتدين والمحرضين ستعود السهام إليه ذات يوم …”.

يذكر أنه في 19 يناير هاجم 3 أشخاص مجهولو الهوية أورهان أوغور أوغلو، وقاموا بضربه أثناء ركوبه سيارته الخاصة من أمام منزله. وفي نفس اليوم تم الاعتداء على نائب رئيس حزب المستقبل.