أنقرة (زمان التركية)- قالت مؤسسة إسبانية إن الليمون الذي تنتجه تركيا يحتوي مادة سامة، وبالتالي قررت عدم دخوله البلاد.

تركيا التي تحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث إنتاج الليمون، تجتهد منذ شهر نوفمبر الماضي في طرح الليمون في السوق الأوروبية، ولكن عدم مراعاة الاشتراطات الأوروبية يحرمها تحقيق ذلك.

جمعية صناعة الليمون والجريب فروت الإسبانية (Ailimpo)، قالت إنها أبلغت تنبيهات سلامة الغذاء والعلف “RASSF”، أن عدد المبيدات الحشرية في عينة من الليمون والجريب فروت، القادمة من تركيا في شهر نوفمبر الماضي، أكثر من المسموح.

وليس فقط في الاتحاد الأوروبي، ولكن في العديد من البلدان حول العالم، يتم تحديد كمية المبيدات الحشرية المسموح بتواجدها في الغذاء بمعدل معين، بينما تركيا لا تلتزم بذلك.

وفقًا للتقارير فإنه تم الإعلان عن تجاوز تركيا في الأشهر الثلاثة الماضية، معدلات الحد الأقصى المسموح به للمخلفات في الليمون والجريب فروت.

ومن المتوقع أن تقوم تركيا ببيع الليمون المعاد من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول من خارج الاتحاد، مثل روسيا والعراق والمملكة العربية السعودية.

يذكر أن إسبانيا تعد ثاني أكبر دولة لتجارة الليمون في العالم بعد المكسيك، حيث تصدر 689 ألف طن من الليمون. تليها تركيا بـ470 ألف طن في المركز الثالث.