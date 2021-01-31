أنقرة (زمان التركية) – ستتأثر الحياة في تركيا سلبا بموجة الصقيع القادمة من أوروبا صوب تركيا، حيث من المتوقع أن تشهد مدينة إسطنبول طقسًا شديد البرودة شهدته قبل 36 عامًا إن تساقطت الثلوج بغزارة.

وكان الشتاء القارص في عام 1985 قد بدأ في فبراير/ شباط واستمر حتى شهر مايو، وقد شهدت إسطنبول خلاله تساقطا للثلوج استمر لمدة 18 ساعة بلغ خلالها ارتفاع الثلوج بالمدينة مترا، مما شل الحياة، بل وهبطت الذئاب على المدينة قادمة من غابات بلجراد.

وذكرت تقارير أن التوقعات الحالية تشير إلى اقتراب موجة صقيع مشابهة من مدينة إسطنبول، وأن بلوغ موجة الصقيع، التي يتوقع أنها تتحرك من أوروبا صوب تركيا، سيسفر عن أحد أعنف فصول الشتاء في التاريخ.

هذا وتؤكد التوقعات أن تغيير اتجاه موجة الصقيع إلى تركيا سيتسبب في شتاء مظلم على تركيا.