القاهرة (زمان التركية)ــ أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعليمات بالتركيز على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة في الجامعات الجديدة بمحافظات الجمهورية.

ووجه الرئيس المصري بضرورة أن تكون الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة تناسب تأهيل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذاً في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهاً كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسياً للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول “استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً انشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية”.