أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية حكما نهائيا ضد رجل الأعمال نجم الدين كاسجين، بالسجن أكثر من 6 سنوات بتهم تزوير وثائق رسمية والابتزاز وخرق سرية الحياة الخاصة.

وكاسجين عضو حزب العدالة والتنمية، كان أحد قادة حملة التشويه التي تم شنها ضد عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش قبيل الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار عام 2019.

اتهامات مخزية

ومن المفارقة أن وسائل الإعلام المقربة لحزب العدالة والتنمية الحاكم تلقِّب كاسجين “برجل الأعمال ذي السمعة الحسنة”.

وتبين أن حكما نهائيا بالسجن 6 سنوات و6 أشهر قد صدر بحق كاسجين بتهم تزوير وثائق رسمية والابتزاز وخرق سرية الحياة الخاصة.

كما صدر ضده أيضا حكم نهائي بالسجن عاما وثمانية أشهر بتهمة تزوير أوراق رسميةلحصوله على وثيقة اختبار القياس والاختيار والتنسيب (OSYM) مزورة في ظل انتظار تأكيد القضاء التركي حكما آخر بالسجن 3 سنوات بحقه بتهمة حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال.