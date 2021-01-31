أنقرة (زمان التركية) – فازت مؤخرًا شركة رجل الأعمال التركي فاتح باشتشي، صديق بلال وبوراق نجلي الرئيس التركي رجب أردوغان، بالمناقصة الخامسة في ولاية غازي عنتاب.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن شركة ERB للإنشاء والصناعة والتجارة المملوكة لباشتشي، ومركزها إسطنبول، حصلت على عديد من المناقصات في بلدية غازي عنتاب.

وأوضحت صحيفة جمهوريت أن بلدية غازي عنتاب أطلقت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مناقصة لتجهيز المواقع الطبيعية بحديقة المدينة الإبراهيمية مفيدة أن ست شركات تقدمت للمناقصة المهمة، التي ستستغرق عاما، غير أن شركة باشتشي هي الوحيدة التي قدمت عروضًا لتفوز بالتذكية في المناقصة مقابل 24 مليون و398 ألف و147 ليرة.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الجاري تم توقيع الاتفاقية بين البلدية والشركة، حيث ستنتهي الاتفاقية في 29 يناير/ كانون الثاني عام 2022.

جدير بالذكر أن الشركة سبق أن حصلت على 4 مناقصات من البلديات في أعوام 2015 و2016 و2018، حيث بلغ إجمالي المناقصات 2 مليون و44 ألف و100 ليرة بما يشمل أيضا شراء مجموعة ألعاب الأطفال. بعدما حصلت على عديد من المناقصات الحكومية، من بينها مناقصة أنظمة الكاميرات الأمنية للقصور الوطنية.

وكانت شركة ERB لخدمات التكنولوجيا والاتصالات المملوكة لباشتشي قد تردد اسمها على خلفية مناقصة منظومة كاميرات الأمن الخاصة بالبرلمان التي فازت بها في عام 2014.

وفازت الشركة نفسها بمناقصة منظومة كاميرات الأمن الخاصة بقصور “بيلك دوزو” و”كوتشوك سو” و”إهلامور” في مدينة إسطنبول، التي أجرتها رئاسة وحدة القصور الوطنية بالرئاسة في الثلاثين من يوليو/ تموز عام 2019، مقابل 7 ملايين و456 ألف ليرة.

ويحظى المقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بأكبر عدد من المناقصات الحكومية في تركيا.