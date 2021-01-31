أنقرة (زمان التركية) – تراجعت معدلات التوظيف خلال عام 2020 بسببمن اجائحة كورونا، لكن من المتوقع أن يشهد عام 2012 ازدهار عدد من الوظائف، وفق دراسة حديثة.

وانعكست تأثيرات الجائحة على العديد من قطاعات العمل، لكن هل سيتواصل الوضع على النحو نفسه خلال هذا العام؟

وفي هذا الإطار أجرت مجلة إيكونوميست دراسة بعنوان “التوظيف 50” كشفت عن 14 وظيفة يُتوقع أن تشهد ازدهارا خلال العام الجاري، وأن 50 شركة ستوفر أكثر من 35 ألف و835 فرصة عمل جديدة.

وفيما يلي سرد للوظائف الأربعة عشر التي يُتوقع أن تشهد ازدهارا خلال العام الجاري وسط جائحة كورونا:

محلل بيانات

عالم بيانات

خبير ذكاء اصطناعي

خبير تعلم آلي

خبراء التسويق الرقمي والخدمات الاستراتيجية

أخصائي تطوير أعمال

خبير تحول رقمي

محلل أمن معلومات

مطور برامج وتطبيقات

خبير قواعد بيانات وشبكات

مهندس روبوتات

محلل إدارة وتنظيم

مهندس تكنولوجيا مالية

خبير إدارة مخاطر