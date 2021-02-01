أنقرة (زمان التركية) – طبقت الحكومة التركية اعتبارا من اليوم الإثنين تسعيرة جديدة لعبور نفق أوراسيا بمدينة إسطنبول بزيادة 10 ليرات.

وكانت رسوم عبور الجسور والطرق السريعة ارتفعت بنحو 25 في المئة في الأول من يناير/ كانون الثاني هذا العام.

واعتبارا من الأول من فبراير/ شباط الجاري رفعت الحكومة التركية تكلفة عبور نفق أوراسيا بنحو 26 في المئة لينضم إلى قائمة الجسور والطرق السريعة التي ارتفعت رسوم العبور بها خلال العام الجاري.

ونتيجة لهذه الزيادة الفاحشة ارتفعت رسوم عبور السيارة الأجرة من 36 ليرة و40 قرشا إلى 46 ليرة، في حين ارتفعت رسوم عبور الشاحنات الصغيرة من 54 ليرة و70 قرشا إلى 69 ليرة.

وكانت الشركة التي تدير نفق أوراسيا، تقدمت بطلب إلى وزارة النقل والبنية التحتية لزيادة رسوم العبور بموجب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة.

هذا ومن المنتظر العمل بالتسعيرة الجديدة خلال الفترة بين الأول من فبراير/ شباط القادم وحتى الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني من عام 2022.