أنقرة (زمان التركية) – رفعت الحكومةالتركية أسعار الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 1 في المئة، فيما يزيد العبئ أكثر على المواطن.

وستطبق أسعار الغاز الطبيعي بداية من شهر فبراير/ شباط الجاري في الوحدات السكنية والمحال التجارية ومحطات انتاج الكهرباء والورش الصناعي.

وعبر موقعها الالكتروني نشرت شركة نقل النفط عبر خطوط الأنابيب قائمة الأسعار الخاصة بشهر فبراير/ شباط الجاري، حيث تبين أن سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي سيبلغ 1276 ليرة للوحدات السكنية و1428 ليرة للمحلات التجارية والورش الصناعية ومحطات انتاج الكهرباء.

هذا ويتم احتساب أسعار الغاز الطبيعي في تركيا بشكل شهري.