أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة طبية حديثة أن قناع الوجه الذي شاع استخدامه خلال العام الأخير للوقاية من فيروس كورونا المستجد قد يحمل خطورة على الصحة إذا لم يكن بالجودة الكافية.

وقالت الدراسة إن قناع الوجه منخفض الجودة يحمل خطر استنشاق البلاستيك الدقيق بنسبة كبيرة وأن إعادة استخدام أقنعة الوجه أو استخدام قناع الوجه نفسه لفترة طويلة يزيد من مخاطر استنشاق البلاستيك الدقيق.

وأصبح المواطنون حول العالم مجبرون على ارتداء أقنعة الوجه في المحلات التجارية ووسائل النقل الجماعية بسبب جائحة كورونا.

وكشفت دراسة قادها البروفيسور كانج سونج من معهد علم الأحياء المائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن أقنعة الوجه تحمل خطر استنشاق البلاستيك الدقيق بنسبة كبيرة.

وأوضحت الدراسة أن الأقنعة تقوم بتنقية الهواء في حال استخدامها لفترة أقل من 4 ساعات وأن جميع أقنعة الوجه باستثناء قناع N95 تزيد من خطر استنشاق البلاستيك الدقيق بشكل كبير في حال استخدامها لمدة 36 ساعة أو أكثر.

أقنعة الوجه الجراحية أيضا ذات خطورة مرتفعة

وفي تعليق منه على نتائج الدراسة ذكر إلكان أوزكان، عضو هيئة التدريس بقسم هندسة المواد بجامعة ألب أرسلان توركش للعلوم والتكنولوجيا، أن الحبيبات الأكبر من 10 ميكرو التي تدخل للجهاز التنفسي وتصل إلى أعضاء القناة التنفسية العلوية وأن جزء منها قد يصيب هذه الأعضاء، قائلا: “الحبيبات الأقل من 10 ميكرو قادرة على بلوغ الرئة والجسيمات الأقل من 2.5 ميكرو قادرة على بلوغ الحويصلات الرئوية. قطر الألياف في الطبقات العليا والسفلى لأقنعة الوجه الجراحية يبلغ 15 ميكرو”.

وخلال مقابلته مع صحيفة ميلليت أضاف أوزكان أنه أثناء الدراسة تم رصد نحو 1835 جزيئات بلاستيكية تشبه الألياف في منقي الهواء في ختام عملية الترشيح الفراغي على مدار 72 ساعة قائلا: “يمكن ترتيب أقنعة الوجه بناء على مخاطر تنفس البلاستيك الدقيق من الأعلى إلى الأقل على النحو التالي: الأقنعة ذات الجودة المنخفضة ثم الأقنعة الجراحية ذات الطبقات الثلاثة ثم أقنعة N95”.