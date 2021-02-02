عمان (زمان التركية)ــ يعد التستوستيرون أحد أهم الهرمونات الضرورية لتنمية الوظيفة الجنسية الذكرية، ويتم إنتاجه في الخصيتين، وهو المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية وظهور الصفات الجنسية الثانوية عند الذكور.

للتستوستيرون العديد من الوظائف المختلفة في الجسم، إذ يؤثر على نمط توزيع الدهون في الجسم وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وكثافة العضلات والعظام، بالإضافة إلى تحفيز الرغبة الجنسية عند الرجال.

أعراض انخفاض التستوستيرون

الانخفاض في إنتاج هرمون التستوستيرون عند الرجال قد يسبب الأعراض التالية:

1- التغيرات الجنسية

انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يعد من أكبر المخاوف التي يواجهها الرجال، فهو الهرمون المسؤول عن تحفيز النشاط الجنسي، وقد يؤدي نقصانه إلى انخفاض الرغبة في ممارسة الجنس، وقلة حدوث الانتصاب العفوي وبالتالي تدني عدد الحيوانات المنوية.

يبدأ التستوستيرون بالانخفاض لدى معظم الرجال بعد سن الثلاثين ويمكن أن يصاحبه قلة في الرغبة الجنسية، الأمر الذي يدفع الكثير الى ربطه بتقدم العمر.

هذا قد يكون سبباً ولكن ليس دائما، فيمكن أن يعاني بعض الرجال ممن هم في سن العشرين أو الثلاثين أو حتى أول الاربعين من مشاكل في الانتصاب او معيقات صحية أخرى تحد من نشاطهم الجنسي.

الجدير بالذكر أنه في حال انخفاض معدل التستوستيرون قبل أو خلال سن البلوغ، يمكن أن يؤدي ذلك الى خلل في النضج الجنسي.

2- التغيرات الجسدية

يشار إلى هرمون التستوستيرون أحيانا باسم الهرمون “الذكري” الذي يساعد في زيادة كتلة العضلات ونمو شعر الجسم، وانخفاض انتاجه قد يحدث بعض التغييرات الجسدية لك، مثل:

تضخم الثديين: وعدم زيادة في حجم العضو الذكري والخصيتين.

زيادة الدهون في الجسم: خاصة إذا كنت لا تمارس الأنشطة الرياضية، فإن السعرات الحرارية التي تتناولها يوميا سرعان ما تتحول إلى دهون.

انخفاض في كتلة العضلات: يساعد التستوستيرون في بناء العضلات، لكن عندما ينخفض انتاجه في الجسم لن تحصل على النتائج التي تتوقعها عادة من التمارين الرياضية الخاصة ببناء العضل.

تأثر العظام: انخفاض هرمون التستوستيرون يزيد من احتمالية الإصابة بمرض هشاشة العظام.

تساقط شعر الجسم: انخفاض التستوستيرون قد يفقدك بعضاً من شعر الوجه أو العانة أو الساقين، لكنه لا يؤثر عادة على شعر الرأس.

انخفاض في طاقتك: والشعور بالتعب والإرهاق بشكل مستمر.

اضطرابات في النوم: هناك علاقة قوية بين انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون وتدني عدد ساعات النوم، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب وانخفاض في مستوى الطاقة لديك.

3- تغييرات عاطفية

بالإضافة إلى التسبب في التغيرات الجسدية والجنسية، فإن وجود مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون قد يؤثر على المستوى العاطفي لديك، إذ يمكن أن تشعر بالحزن أو الاكتئاب وحالة من عدم الرضا وقلة الثقة بالنفس.

انخفاض التستوستيرون أيضاً يمكن أن يضر في مستوى التركيز الذهني والذاكرة لديك، فقد تنسى ما كنت تخطط للقيام به نتيجة لشعورك الدائم بالتوتر.

من أجل السيطرة على ذلك والتخفيف من التوتر الذي تشعر به، قم بممارسة الرياضة أو التدليك أو اليوغا.

أسباب انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون

قد يحدث انخفاض معدل هرمون التستوستيرون في الجسم نتيجة لواحد مما يلي:

التقدم في العمر.

إصابات في الخصية، أو بسبب العلاج الهرموني.

القصور في الغدد التناسلية.

الإصابة بالسمنة.الخضوع للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

الإصابة بالأمراض المعدية.

المصدر: ويب طب