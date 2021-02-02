أنقرة (زمان التركية)- أعطت الفرقاطة الصاروخية “يو إس إس بورتر” الأمريكية رسالة مثيرة للاهتمام أثناء مرورها عبر مضيق البوسفور.

وأبحرت الفرقاطة الصاروخية “يو إس إس بورتر” الأمريكية البحر الأسود عبر مضيق البوسفور للمشاركة في التمرين المخطط له في أوكرانيا، فيما ينظر إليه كرسالة تحدٍّ من الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتقارب التركي الروسي.

البحرية الأمريكية نشرت على صفحتها على انستجرام، صورة للفرقاطة أثناء مرورها أسفل جسر السلطان يافوز سليم، وكتبت على الصورة “نحن لا نقف عند الضوء الأحمر”.

المنشور يشير إلى الاستعداد الأمريكي الدائم لتحدي التقارب التركي الروسي.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة لعدة أسباب منها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية.