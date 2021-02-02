أنقرة (زمان التركية) – أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتهاك تركيا حقوق مواطن إنجليزي سجن عام 2006 بتهمة إهانة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان.

وفي إطار الطلب الذي تلقته في عام 2011 قضت مؤخرًا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك الحكومة التركية للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير عن الرأي.

وكان المواطن الإنجليزي، ماكيل ديكيسون وهو من مواليد عام 1950، قد استقر في تركيا في عام 1986 وكان يعمل فنانا تصويريا بجانب عمله كمدرس بالمدارس الثانوية والجامعات.

ومكث فترة داخل السجون التركية بسبب تصويره أردوغان في صورة كلب الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، خلال المعرض الذي نظمه التحالف الدولي للسلام والعدل في 11 مارس/ آذار عام 2006 ضد غزو العراق.

وقضت حينها محكمة كاديكوي بالسجن 425 يوما بحق ديكينسون لإهانته “كرامة وحرمة” أردوغان بموج المادة 125 من قانون العقوبات التركي من ثم قامت لاحقا بتحويل هذه العقوبة إلى غرامة مالية.

وخلال الطلب الذي تقدم به في عام 2011 اشتكى ديكينسون من خرق السلطات التركية للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير عن الرأي.