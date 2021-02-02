أنقرة (زمان التركية) – طرحت هيئة الضمان الاجتماعي التركية عقاراتها للبيع بعد تسجيلها عجز بنحو 50 مليار و39 مليون ليرة خلال الأشهر السبع الأولى من عام 2020 المنصرم.

وكانت هيئة الضمان الاجتماعي التركية قد سجلت عجزا بنحو 39.9 مليار ليرة بنهاية عام 2019، غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي لتسجل 50 مليار و39 مليون ليرة.

ومؤخرا تم تعليق لائحة تحمل عبارة “للبيع” على مبنى الهلال الأحمر في أنقرة.

من جانبها ذكرت صحيفة سوزجو أن هيئة الضمان الاجتماعي التركية تطرح عقاراتها وأملاكها المنقولة، التي تخضع للرهن، للبيع عبر مزاد علني.

وخلال الفترة بين عامي 2015 و2019 باعت هيئة الضمان الاجتماعي 10 آلاف و886 وحدة من بين أملاكها المنقولة الخاضعة للرهن التي تقدر ب 521 ألف و251 وحدة، بينما باعت ألف و328 عقار من بين 305 ألف و239 عقار يخضعون للرهن.

وكان يتوجب أن تحقق هيئة الضمان الاجتماعي التركية خلال خمس سنوات عائدات بقيمة 68 مليار و985 مليون ليرة من الأملاك المنقولة والعقارات التي طرحتها للبيع عبر مزاد علني في الفترة بين عامي 2015 و2019، غير أنه لم يدخل خزانتها خلال تلك الفترة سوى 297 مليون و35 ألف ليرة.

هذا وتمكنت هيئة الضمان الاجتماعي التركية من بيع 43 على الألف من إجمالي الأملاك التي كانت تخطط لبيعها خلال 5 نوات.