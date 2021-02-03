أنقرة (زمان التركية) – اعتدت الشرطة في تركيا على مجموعة من الأشخاص الذين تجمعوا بمنطقة كاديكوي للتضامن مع طلاب جامعة البسفور استجابة لدعوة قوى العمل والسلام والديمقراطية في إسطنبول.

واستخدمت الشرطة غاز الفلفل وقنابل الغاز والخرطوش واعتقلت عدد من المتضامنين، كما قامت الشرطة بالاعتداء على نائب حزب العمال عن مدينة هاتاي، باريش أتاي، وسعت لاعتقاله.

من جانبه نشر حزب العمال عبر توتير لقطات تظهر الاعتداء على أتاي مع تعليق يقول: “الشرطة اعتدت على نائب حزبنا بارش أتاي منجولّو أوغلو”.

وأضاف الحزب في تغريدته أن الشرطة اعتدت على أتاي ومجموعة من المواطنين الذين تجمعوا في منطقة كاديكوي رافعين شعار لن ننظر إلى الأسفل للتعبير عن تضامنهم مع طلاب جامعة البسفور المحتجين على رئيس الجامعة المعيّن بقرار جمهوري.

وقال أحد أعضاء الحزب أن هذه الاعتداءات لن تعرقل كافحهم مطالبا السلطات بإنهاء هذه الاعتداءات وإطلاق سراح المعتقلين.

يذكر أن جامعة البوسفور تشهد احتجاجات واسعة منذ فترة طويلة، بعد تعيين الرئيس رجب أردوغان للقيادي في حزب العدالة والتنمية مليح بولو رئيسًا الجامعة.

واليوم أعلنت ولاية إسطنبول إخلاء سبيل 98 طالبا من المعتقلين في الاحتجاجت التي شهدتها الجامعة بالأمس.