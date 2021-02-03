أنقرة (زمان التركية)- ظل ثمن البيض مرتفعا بمحلات البقالة في تركيا رغم تراجع سعره لدى المنتجين الذين يشتكون منذ عامين من الخسائر، إذ يقترب الفارق من 100%.

وبلغ الفرق في السعر 98.4%، بين المنتج وبائع الجملة،حيث أن ثمن البيضة لدى المنتج 63 قرشا ولدى محل البقالة 1.25 ليرة.

ووفقًا لتقرير اتحاد غرف الزراعة التركي لأسعار المواد الغذائية لشهر يناير، كان هناك انخفاض بنسبة 9 في المائة في أسعار البيض من المنتج. ومع ذلك، ظل انعكاس ذلك في محلات البقالة عند 5.5 في المائة.

ويتابع التقرير: “كان فرق السعر بين المنتج ومحلات البقالة 46.5 في المائة، وكان الفرق بين المنتج والسوق 98.4 في المائة. بعبارة أخرى، تبلغ تكلفة بيضة المنتج 63 قرشا مقابل 1 ليرة 25 قرش في السوق.

وقال رئيس “الرابطة المركزية لمنتجي البيض”، إبراهيم أفيون، خلال تصريحات له في ديسمبر، إنه كان عليهم زيادة أسعار البيض بسبب ارتفاع تكاليفها، وخاصة أسعار العلف.

وأضاف أفيون، أن إنتاج البيض عام 2019 سجل خسارة صافية 10٪ وفي عام 2020 سجل خسارة صافية قدرها 12٪. هذه ليست خسارة ربح، إنها خسارة رسمية ببيع بأقل من التكلفة. بينما انخفضت الصادرات بنسبة 40 في المائة، تقلص القطاع بنسبة 20 في المائة.

وتابع أفيون: “الذين يحاولون تحمل تكلفة اليوم من خلال نسيان الخسائر الماضية، لا يشعرون بالارتياح إزاء ارتفاع أسعار البيض الباهظة وسبب كل الصعوبات الاقتصادية الباهظة”.

يذكر أن التضخم النقدي ارتفع في تركيا بنسبة 1.68 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى من التوقعات، مقتربا من 15 بالمئة على أساس سنوي.