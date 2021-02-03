أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، للإفراج عن طلاب جامعة البسفور المحتجين على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة بموجب قرار رئاسي.

وخلال تصريحات دعا كليجدار أوغلو السلطة السياسية في تركيا إلى الإفراج عن المعتقلين وإنهاء التوترات القائمة.

ونشر كليجدار أوغلو رسالة مسجلة بشأن تظاهرات جامعة البوسفور، وصف فيها مليح بولو بالوصي قائلا: “لا أحد يريده، لا الطلاب ولا أعضاء هيئة التدريس ولا خريجي الجامعة السابقين. لم يتمكن من إيجاد شخص يعمل معه، لكن حدة التوترات تتزايد ويتم استخدام العنف بحق أبنائنا”.

ووجه كليجدار أوغلو كلمة إلى عائلات الطلاب قائلا: “أمامنا سلطة سياسية فقدت سيطرتها. تتغذى من التوترات ونحن مضطرون للتمتع بالعقل السليم والتصرف بالفطرة السليمة. نحن مضطرون ألا نخدم مصالح السلطة السياسية. ومن هنا أدعو السلطة السياسية بشكل واضح وصريح إلى الإفراج عن أبناء تركيا وإنهاء التوترات التي تثيرها”.

وعلى مدار شهر، يحتج طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة البوسفور على تعيين رئيس جديد لها دون انتخابات.

الاحتجاجات قابلها نظام أردوغان بحملة قمع كبيرة، حيث تم اعتقال 159 طالبا من البوسفور، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا. فيما حظي طلاب البسفور بدعم كبير من السياسيين المعرضين.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ما يحدث داخل البوسفور بـ”حرب” يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.