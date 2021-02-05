أثينا (زمان التركية) – اتهمت وسائل إعلام يونانية أنقرة باختراقها المجال الجوي اليوناني 31 مرة بطائرات تجسسية خلال مناورات “سكايروس 2021” العسكرية اليونانية الفرنسية التي بدأت الثلاثاء وتنتهي الجمعة.

وقالت صحيفتا “غريك سيتي تايمز” و”بروتو ثيما” اليونانيتان إن 4 طائرات تجسسية تركية من نوع “سي آن 235” حلقت 31 مرة في الأجواء اليونانية في الوقت الذي كانت فيه 4 طائرات مقاتلة فرنسية من نوع “رافال” تشارك في تمارين “سكايروس 2021” في بحر إيجه.

وانتهكت الطائرات التركية 4 مرات قواعد الطيران المحددة في القوانين الدولية في هذا المجال، وفقا لـ: “غريك سيتي تايمز”. ونقلت الصحيفة عن القوات المسلحة اليونانية تأكيدها أن الانتهاكات وقعت في شمال شرق بحر إيجه وفي وسطه وجنوب شرقه، وأن جميع الاختراقات قد تم رصدها وتسجيلها بمقتضى ما ينص عليه القانون الدولي.