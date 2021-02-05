اسطنبول (زمان التركية) – وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتظاهرين في جامعة “بوغازيتشي” في اسطنبول بـ”الإرهابيين”، وأكد أنه لن يسمح لهم بتعكير صفو الدولة بأعمالهم.

وقال أردوغان خلال خطاب متلفز أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه لا يوجد شيء اسمه مجتمع المثليين (LGBT)، “هذا البلد أخلاقي، وسوف يمضي إلى المستقبل بهذه القيم”.

وشدد على أن “الإرهابيين لن يحكموا هذا البلد، سنفعل كل ما هو مطلوب لمنع ذلك”، معتبرا أن المحتجين يفتقرون إلى “القيم الوطنية والروحية” التي تتمتع بها الدولة التركية.

وحسب وكالة الأناضول “تخلل الاحتجاجات التي شهدتها جامعة “بوغازيتشي” عقب تعيين أردوغان، البروفيسور مليح بولو، رئيسا جديدا للجامعة، تطاول عدد من الطلاب على الكعبة المشرفة، قبل عدة أيام باستخدام رسوم ورموز تمثل المثليين”.

وأوقفت السلطات التركية 4 طلاب على خلفية تلك الاحتجاجات، إلى جانب 108 أشخاص، “بسبب مشاركتهم في أحداث شغب أثناء الاحتجاجات غير المرخص بها”.