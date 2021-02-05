لايبزغ (زمان التركية) – اختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم “IFFHS” المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أفضل لاعب إفريقي في العقد الأخير (2011-2020)، لكنه لم يدخل ضمن التشكيلة المثالية للعقد.

وتفوق محمد صلاح، هداف ليفربول ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، على زميله في “الريدز” السنغالي ساديو ماني، وتلاهما الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

بينما كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم “IFFHS” أن مهاجمة برشلونة النيجيرية أسيسات أوشوالا، هي أفضل لاعبة في القارة السمراء، متفوقة على الكاميرونية غابرييلي أونجيني، والنيجيرية الأخرى نجوزي أوكوبي.

رونالدو الأفضل أوروبيا

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ36، وأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، ترتيب أفضل اللاعبين في أوروبا، خلال العقد الماضي، متفوقا على الإسباني سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، والألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ.

وعلى مستوى الكرة النسائية، اختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الألمانية دزينيفر ماروزان والنرويجية آدا هيجربيرج والفرنسية ويندي رينارد.

وفي أمريكا الجنوبية، تصدر ليونيل ميسي، قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين قائمة الأفضل خلال العقد، فيما جاء بعده البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ29، وتلاهما البرازيلي الآخر داني ألفيش، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

واختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء البرازيليات مارتا وكريستين وفورميجا كأفضل اللاعبات في اتحاد الكونميبول.

السعودي الدوسري في قائمة الثلاثي الأفضل آسيويا

وتصدر الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قائمة أفضل لاعبي آسيا في العقد الأخير، متقدما على الياباني كيسوكي هوندا، فيما حل السعودي سالم الدوسري، نجم الهلال، في المركز الثالث.

واحتلت اليابانية هوماري ساوا والأسترالية سامانثا كير واليابانية ساكي كوماجاي المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، في قائمة أفضل اللاعبات في القارة الآسيوية.

التشكيلة المثالية في العقد الماضي

وكشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن التشكيل الأفضل في العالم خلال العقد الماضي، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

خط الدفاع: الألماني فيليب لام (بايرن ميونخ)، الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، البرازيلي مارسيلو (ريال مدريد).

خط الوسط: الألماني توني كروس (ريال مدريد)، الإسباني أندريس إنييستا (برشلونة وفيسيل كوبي الياباني)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).

خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد ويوفنتوس)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ).