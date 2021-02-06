أنقرة (زمان التركية)- كشف تقرير أن تركيا أنفقت أقل عائد مادي على مواطنيها خلال فترة تفشي وباء كورونا.

وقال التقرير إنه في العام الماضي، خلال فترة تفشي كورونا، أنفقت الدول في جميع أنحاء العالم ما مجموعه 7.8 تريليون دولار على الدعم.

ويتابع التقرير: “وفي الوقت الذي منحت الدول الغنية مواطنيها دعما للدخل يصل إلى 12.7 في المائة، كان هذا المعدل 3.6 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل و 1.6 في المائة في البلدان الفقيرة. 1.1 في المائة في تركيا”.

تقرير لمؤسسة “ديسك” للأبحاث التابعة للاتحاد الثوري لنقابات العمال في تركيا،

أوضح أن تركيا واحدة من دولتين تخصص أقل دعم نقدي في العالم لمواطنيها خلال فترة تفشي كورونا، حيث يبلغ إنفاقها 1 بالألف.

ويشير التقرير إلى أنه عند النظر إلى نسبة الإنفاق النقدي إلى إجمالي الدعم الاقتصادي والنقدي حول العالم، احتلت أستراليا المرتبة الأولى بنسبة 90٪ ونيوزيلندا بنسبة 88٪ والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 87٪. بقي هذا المعدل عند 11 بالمائة في تركيا.

وأكد التقرير أن 89 في المائة من إجمالي الدعم الاقتصادي للشركات في تركيا والشركات والبنوك (رأس المال) والدعم المقدم كان بسهولة.