برلين (زمان التركية) – قالت وكالت “دويتش فيله” الإخبارية الألمانية إن تعامل الشرطة التركية العنيف مع الاحتجاجات الطلابية في “بوغاز إيتشي” بات تثير قلق المجتمع الدولي.

ووصفت “دويتش فيله” الاحتجاجات الطلابية الأخيرة بأعرق الجامعات التركية بوغاز إيتشي في مدينة إسطنبول بـ”أقوى الأضطرابات المدنية” منذ احتجاجات “جيزي بارك” التي شهدتها المدينة في 2013، خاصة بعد انضمام طلاب من جامعات أخرى إلى الاحتجاجات.

سلطت الوكالة الألمانية الضوء على التهديد الذي وجهه الرئيس ردب طيب أردوغان إلى الطلاب المحتجين، قائلا: “لن نظهر لهم أي رحمة، فهل أنتم طلبة أم إرهابيون”، مؤكدة أن القلق الدولي يزداد يومًا بعد يوم بالتزامن مع تزايد القمع ضد المحتجين.

يذكر أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس نظموا على مدار الشهر الأخير مظاهرات في جامعة بوغاز إيتشي ومناطق أخرى، بعد أن اعتبروا تعيين رئيسًا جديدًا للجامعة على صلة بحزب العدالة والتنمية الحاكم بقرار رئاسي، بمثابة تعيين “وصيًا عليهم”.