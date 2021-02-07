أنقرة (زمان التركية)- ازاح فريق جلطة سراي التركي غريمه التقليدي فنربخشه من صدارة الدوري التركي الممتاز، بهدف اللاعب المصري مصطفى محمد.

جلطه سراي تمكن من هزيمة فنربخشه بنتيجة 0/1 في إطار الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري التركي الممتاز.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب المصري مصطفى محمد المنقول حديثا إلى جالطة سراي.

وبهذه النتيجة يتصدر جلطه سراي الدوري التركي بإجمالي عدد نقاط يصل إلى 48، بفارق الأهداف عن فريق فنربخشه الذي يتساوى معه بنفس عدد النقاط.

ويعد هدف النجم المصرى فى شباك فنربخشة الثاني له خلال مباراتين، بعد تسجيله أول أهدافه فى ظهوره الأول مع جالطة سراى فى مرمى باشاك شهير فى الجولة الماضية من ركلة جزاء.