أنقرة (زمان التركية) – حيرت كتلة معدنية مغروسة في الأرض الجميع في تركيا، وعثر على المجسم الغريب بالقرب من منطقة غوباكلي تبة، التي تُعرف باسم نقطة الصفر في التاريخ البشري، بولاية شانلي أورفة التركية.

وزادت الكتلة المعدنية حيرة من شاهدها بعدما وجد منقوشا عليها عبارة كُتبت بأبجدية الجوكتورك وتعنى “انظر إلى السماء إن كنت تريد رؤية القمر”.

وبدأت قوات الأمن العمل على هوية من قاموا بدفن الكتلة المعدنية هذه، التي تلفت الانتباه بتشابهها مع المونوليث الذي عثر عليه في الولايات المتحدة ورومانيا، والغرض من نصبها بهذا المكان.

وبالقرب من حي أورينجاك، الذي يضم منطقة غوباكلي تبة، عثر أحد سكان الحي على كتلة معدنية يبلغ طولها 3 أمتار وعرضها 45 سنتيمتر وتتألف من ثلاثة أطراف فقط. وفور رؤيته الكتلة المعدنية المغروسة في أرضه قام المواطن بإبلاغ قوات الدرك.

وفور تلقيها البلاغ انتقلت فرق الدرك إلى المنطقة، حيث قامت باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في محيط المنطقة.

هذا وتولت الفرق التابعة لمديرية الثقافة والسياحة بالمدينة فحص الكتلة المعدنية المتراصة.