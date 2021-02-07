أنقرة (زمان التركية) – بعد أنا فرض القضاء في تركيا حظرا على خبر يتعلق بمناقصات حصل عليها فاتح باشتشي، صديق بوراك وبلال أردوغان، نجلي الرئيس التركي، فرض القضاء حظرا على نشر خبر عن الخبر المحظور.

وكانت صحيفة جمهوريت قد نشرت في 31 يناير/ كانون الثاني خبرا ذكرت خلاله أن شركة ERB للإنشاءات والصناعة والتجارة المملوكة لباشتشي، ومركزها إسطنبول، حصلت على 5 مناقصات جديدة من بلدية غازي عنتاب وأنها فازت بالعديد من المناقصات الحكومية من قبل، ومن بينها مناقصة أنظمة الكاميرات الأمنية للقصور الوطنية.

من جانبها، قضت الدائرة الثالثة لمحكمة الصلح والجزاء في بكركوي بحجب الخبر الذي كشف أن إجمالي المناقصات الخمسة بلغت قيمتها نحو 26 مليون و442 ألف و247 ليرة.

أما الحظر الجديد الذي فرضته السلطات القضائية التركية فيتعلق بخبر تحدث عن حظر القضاء التركي لخبر صحيفة جمهوريت.

وتخضع وسائل الإعلام في تركيا لضغوط كبيرة ويصدر القضاء أحكاما بحجب الأخبار التي تمس رجال الحكومة والحزب الحكم، فيما صاغ الحزب حاكم قانونا جديدا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بالاستجابة لطلبات الحكومة لحذف المنشورات دون قرارات قضائية، وذلك بعد أن لجأ الأتراك لمنصات التواصل بسبب الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام.