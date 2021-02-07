أنقرة (زمان التركية) – صدرت أغنية تركية جديدة بعنوان “هيا انهض”، من إعداد الموسيقي الشاب، شلبي يلديز، لمؤازرة ضحايا الرئيس رجب طيب أردوغان .

مجموعة “أنغام الأمل” أصدرت فيديو كليب لأغنية يلديز التي استلهمها من عبارة شهيرة للعلامة بديع الزمان سعيد النورسي وهي “صُب الشاي، سنبدأ كل شيء من جديد”، حيث قالها من أجل تشجيع طلابه على الاستمرار في الخدمات الدينية دون ملل أو كلل رغم الظروف القاسية من سجن ومطاردة.

يلدز الذي لم يصمت على الظلم والقمع الممارس بحق المعتقلين والمفصولين بقرارات رئاسية، يؤلف كلماته ويصنع موسيقاه بألحان الراب باستخدام أسلوبه الخاص، مستلهمًا مضمونه من فكر العلامة النورسي الذي قضى جزءا كبيرا من حياته في السجون والمنفى.

وبعث يلديز برسائل أمل خلال الفيديو كليب وكلمات أغنيته التي تضمنت عبارات “رؤوسنا شامخة وجباهنا ناصعة. لا تنصت لمن يثرثرون. طريقك مستقيم، فانظر أمامك. انهض عوضا عن الجلوس والتحسّر واستمر في الكدّ والسعي”.

جدير بالذكر أن بديع الزمان سعيد النورسي كان قد استخدم عبارة “صُب الشاي، سنبدأ من جديد” خلال إجابته عن سؤال أحد طلابه عما سيفعلونه بعد فقدانهم كل شيء خلال المرحلة التي توقفت فيها الخدمات الدينية وبلغ القمع ذروته في ثلاثينات وأربعينيات القرن المنصرم.