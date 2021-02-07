أنقرة (زمان التركية)- لم يتوقع رئيس دائرة الاتصالات في مؤسسة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن يهطل عليه هذه الكم من علامات عدم الإعجاب، بعد تصريح ادلى به يبرر تعيين رئيس جامعة البسفور من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

مقطع الفيديو الذي بثه ألتون جاء تحت عنوان “ماذا يحدث في جامعة البوسفور؟”، حيث أكد أن تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، مليح بولو رئيسا لجامعة البوسفور، يعد من صلاحياته التي كفلها له الدستور.

وحصل الفيديو على أكثر من 15 ألف علامة “لم يعجبني” وعلى 460 علامة إعجاب.

وغير أردوغان نظام رئاسة الجامعات في البلاد عقب انقلاب عام 2016 حيث تحول من الانتخاب إلى التعيين، لكن جامعة البسفور كانت الأولى التي تشهد تعيين رئيس من خارجها، حيث يبدو أن أردوغان لم يعثر بين أعضائها على موال له.

وبسبب السخط الشعبي من الفيديو، تم إغلاق التعليقات بشكل تام.

يذكر أنه على مدار شهر، يحتج طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة البوسفور على تعيين رئيس جديد لها من خارج هيئة تدريس الجامعة.

İletişim Başkanlığı'nın 'Boğaziçi'nde neler oluyor?" videosu dislike yağmuruna tutulunca, videonun beğenme sayısı ve yorumları kapatıldı👇 pic.twitter.com/zz49mWppWx — Yol TV (@YolTV) February 7, 2021

من جانبهم قال طلاب البسفور لأردوغان لست السلطان ولسنا رعاياك، في رفض منهم لقرارات أردوغان. وجاء في بيان صادر عن طلاب جامعة بوغازجي”لا تخلطوا بيننا وبين من يطيعكم دون قيد أو شرط. أنت لست السلطان ولسنا من رعاياك .. هل من حقنا دستوريا دعوة رئيس -الجامعة- للاستقالة؟ نعم! لكن متى حدث ذلك الأمر؟ من الشجاعة استخدام حقنا الدستوري؟.