أنقرة (زمان التركية) – في خبرها الرئيسي بعنوان “لا تدخلوا البقالة قبل قراءة هذا الخبر ولا تحزنوا أثناء ذهابكم للتسوق” قدمت صحيفة تركية نصائح إلى القراء لتجنب النفقات الزائدة أثناء التسوق بالبقالات.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه الجدل في تركيا بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغلاء المعيشة قالت صحيفة تقويم الموالية للحكومة إن البقالات الراغبة في زيادة مبيعاتها تمارس شتى الحيل النفسية على الزبائن.

وأسردت الصحيفة نصائحها على النحو التالي:

– تناولوا الطعام قبل الخروج للأسواق، واذهبوا للتسوق بمفردكم دون اصطحاب الأطفال

– لا تنخدعوا بالروائح الجاذبة، فلن يتبقى أي منها بالمنزل.

– عربات التسوق الكبيرة تشجع على شراء المزيد؛ لهذا لا تحيدوا عن السلة

– لا تلمسوا المنتجات، فشعور التملّك يدفع الفرد للشراء

يذكر أن معدل التضخم في تركيا بلغ نحو 15 بالمئة، وفقًا لهيئة الإحصاء التركية، في ظل ارتفاع السلع الأساسية وتراجع قيمة الليرة، لكن مؤسسات مستقلة نشرت تقارير استنادًا إلى معطيات الهيئة، مؤكدة أن التضخم أكثر بكثير من المعلن.