أنقرة (زمان التركية)- تضطر ما يقرب من 50 ألف أسرة في ولاية كوجالي شمال غرب تركيا لشراء خبز اليوم السابق، لأنه يكون أرخص بنسبة 25%.

ارتفاع سعر الخبز من 1.75 ليرة إلى 2 ليرة، أجبر 50 ألف اسرة تركية في كوجالي على شراء الخبز المتبقي من المساء، لأنه يكون عليه تخفيض بنسبة 50%.

وصرح رئيس غرفة الخبازين والتجار والحرفيين في كوجالي، علي ساري، بأنه تم توزيع 50 ألف رغيف خبز ضمن حملة “الخبز المعلق” -المجاني- وقدموا الخبز بخصم 25٪ إلى 50 ألف أسرة تتلقى مساعدات اجتماعية.

وأشار ساري إلى أنهم يبيعون الخبز المتبقي من المساء بنصف الثمن.

وتابع: “تكاليف الخبز زادت بنسبة 50 في المائة، علينا أن نصنع 230 جرامًا من الخبز مقابل 2 ليرة تركية مع زيادة بنسبة 14 في المائة عن طريق الحفاظ على ثبات وزننا.”