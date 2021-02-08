أنقرة (زمان التركية) – تراجعت صادرات صناعة الدفاع والطيران التركية بنسبة 17% في عام 2020.

بلغت صادرات صناعة الدفاع والطيران التركية 2.279 مليار في عام 2020، مسجلة انخفاضًا بنسبة 17 في المائة عن عام 2019، الذي بلغت فيه 2.74 مليار دولار.

ومثلت إيرادات صناعة الدفاع والطيران، التي وصلت العام الماضي إلى 2.279 مليار دولار، 1.3% من إجمالي صادرات تركيا.

وأعلنت جمعية المصدرين التركية أن أكبر سوق للمصنعين الأتراك في عام 2020 كان الولايات المتحدة بمبيعات بلغت 784.2 مليون دولار، ومع ذلك، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة أيضًا بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام السابق.

في حين أصبحت أذربيجان ثاني أكبر سوق تصدير لتركيا بنسبة 194 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الصادرات التركية إليها 260.8 مليون دولار، علمًا أن الحرب في ناغورنو كاراباخ في أشهر الخريف كانت مؤثرة في هذه الزيادة.

وزادت صادرات تركيا إلى الإمارات بنسبة 51 بالمائة مقارنة بعام 2019 حيث بلغت 200.2 مليون دولار، وذلك على الرغم من التوتر بين الطرفين.

وأوضحت جمعية المصدرين التركية أن جائحة الفيروس التاجي، ومن ثم الإنتاج المحدود، أديا إلى اضطرابات في عمليات التوريد واللوجستيات.