أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة التركية شابًا يدعى خالص ب. (26 عاما) لإحراقه ملصق الرئيس رجب طيب أردوغان، المعلق على مبنى ترافو بالعاصمة أنقرة.

وفور ملاحظتهم نيرانا على الجبهة الخارجية للمبنى الواقع في بلدة “بورساكلار” بمدينة أنقرة، قام المواطنون بإبلاغ فرق الطوارئ.

وفور تلقيها بلاغا، انتقلت فرق الشرطة إلى موقع الحادث، حيث قامت باعتقال الشاب وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق خلال فترة قصيرة، لكن ملصق أردوغان تعرض لأضرار.

واعترف الشاب المعتقل بعد الاستجواب معه أنه كان يرغب في إحراق الملصق بالفعل دون الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى فعل ذلك.

هذا وتم نقل الشاب إلى مديرية الأمن لاستجوابه بعدما تبين أنه كان يتلقى العلاج داخل مركز علاج إدمان الكحول والمخدرات.