أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي والكاتب التركي المخضرم فاروق بيلدريجي إن نصيب الصحف المعارضة من حظر الإعلانات الذي تفرضه مؤسسة الإعلان الصحفي بلغ 88%.

مؤسسة الإعلان الصحفي، التي توزع الإعلانات العامة، حظرت الإعلانات لمدة 376 يومًا في العام الماضي، بلغ نصيب صحف المعارضة “سوزجو”، و”جمهوريت”، و”بيرجون” و”أفرنسال” منها 333 يومًا.

ومن المثير أن مؤسسة الإعلان الصحفي منحت الإعلانات المسحوبة من وسائل الإعلام المكتوبة المعارضة إلى الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية.

وأوضح بيلدريجي الذي كشف عن الأرقام المتعلقة بالممارسات غير العادلة لمؤسسة الإعلان الصحفي (BIK)، أنه أصبح من الممارسات المعتادة أن تفرض مؤسسة الإعلان الصحفي عقوبات على الإعلان الرسمي لمدة 30 يومًا، بل تصل المدة أحيانًا إلى 45 يومًا.

وتابع: “لا يقتصر دور مؤسسة الإعلان الصحفي على توزيع الإعلانات الرسمية في الصحف الموالية للحكومة، بل تقوم أيضًا بفرض غرامات على الصحف المستقلة والناقدة”.

وأردف أن مجموع مدة حظر الإعلانات التي فرضتها مؤسسة الإعلان الصحفي على الصحف الصادرة في إسطنبول وصلت إلى 376 يومًا خلال عام واحد، موضحًا أنه حكم على جمهوريت 110 أيام، وبيرجون 112 يومًا، وأفرنسال 65 يومًا، وكوركوسوز 29 يومًا، وسوزجو 17 يومًا، ليصبح مجموعها 333 يوما.

وأكد الصحفي والكاتب المخضرم فاروق بيلدريجي أن مؤسسة الإعلان الصحفي فرضت 88 في المائة من إجمالي غراماتها في عام 2020 على الصحف الخمس المعارضة المذكورة.