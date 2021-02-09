أنقرة (زمان التركية) – قررت الخطوط الجوية التركية مد حظر رحلاتها الدولية من وإلى إسرائيل حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، في وقت استقبل فيه مطار إسطنبول يوم الأحد الماضي أول طائرة إسرائيلية منذ عشر سنوات.

وذكرت الخطوط الجوية التركية في بيانها المنشور عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي أنها قررت مد حظر رحلاتها الجوية الدولية من وإلى إسرائيل بشكل مؤقت حتى الحادي والعشرين من فبراير/ شباط الجاري استجابة لقرار السلطات الإسرائيلية.

هذا وبإمكان المسافرين إتمام إجراءات تذكرة الطيران عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء أو من فروع الشركة أو باللجوء إلى شركة السياحة الذين قاموا بشراء التذاكر منها.

وكانت طائرة تابعة لشركة “يسرائير” الإسرائيلية هبطت مطار إسطنبول في 7 فبراير 2021 بعد 10 سنوات من التوقف، وذلك عقب حصولها على الموافقة الكاملة من السلطات التركية والإسرائيلية.

ونشرت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط الطائرة في مطار إسطنبول تحت عنوان “عشر سنوات دون رحلات الركاب الإسرائيلية إلى تركيا”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن سبب عدم هبوط رحلات الطيران الإسرائيلية في تركيا خلال العقد الأخير يعود إلى البروتوكولات الأمنية السارية في الدولة العبرية والتي تشترط وجود كوادر أمنية إسرائيلية في الدولة المضيفة لهبوط طائرة ركاب إسرائيلية في أراضيها.