أنقرة (زمان التركية) – طالب رئيس بلدية أنقرة التابع لحزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدم وضع أنفسهم مكان الله عز وجل، على حد تعبيره.

خلال اجتماع لمنصور يافاش في رئاسة البلدية، وجه نهاد يالتشين، عضو مجلس بلدية سينجان التابع لحزب العدالة والتنمية، سؤالا ليافاش حول عدم إظهاره ردة فعل على إهانة الكعبة المشرفة خلال احتجاجات طلاب جامعة البوسفور.

فرد عليه يافاش قائلا: “نحن نقر بأن ما حدث لصورة الكعبة العظيمة وقاحة. ولكنكم ترون أنفسكم دوما متدينين، وترون الأمة بلا دين، لهذا السبب ستخسرون. لا تضعوا أنفسكم مكان الله. انتقد الجميع داخل حزب الشعب الجمهوري بمن فيهم رئيس الحزب هذا التصرف تجاه الكعبة”.

يذكر أن محافظة إسطنبول، كانت قد أعلنت أنه خلال احتجاجات طلاب جامعة البوسفور عثرت على صورة معلقة في الحرم الجنوبي للجامعة، عليها الكعبة وفوقها رمز مخلوق أسطوري يسمى «شاهماران».

كما تضم الصورة، وفق بيان المحافظة، راية «مجتمع الميم»، وهو اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين.

وكان أمر الله أوسلو، الكاتب والمحلل المعروف الذي سبق أن عمل أستاذا في أكاديمية الشرطة التركية قال تعليقًا على هذه الحادثة: “أردوغان يفعل كل شيء لاستفزاز طلاب جامعة بوغاز إيجي للدفع بهم إلى ارتكاب أخطاء من شأنها تشويه صورتهم في عيون الرأي العام، وأنا أعتقد أن عملية إهانة صورة الكعبة المشرفة أمام حرم الجامعة من صنع المخابرات التركية لتحقيق هذا الهدف”.

وتشهد جامعة البوسفور منذ أكثر من شهر احتجاجات واسعة، بسبب تعيين أردوغان للمسؤول السابق في حزب العدالة والتنمية مليح بولو في رئاسة الجامعة.