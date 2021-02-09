أنقرة (زمان التركية) – قالت الكاتبة التركية في صحيفة “سوزجو” سربيل يلماز، لطلاب جامعة البوسفور: “انسوا شاطئ كيليوس” الذي يعد أحد أهم وأجمل وجهات السياحة في تركيا خلال شهور الصيف.

وأوضحت يلماز في مقالها أن صندوق أصول تركيا استحوذ على أراضي الخزينة المخصصة للعاملين في السياحة في عام 2017، حيث تم تحويل 2.5 مليون متر مربع من الأراضي، معظمها في أنطاليا وكوساداسي وبودروم، من الخزانة إلى صندوق أصول تركيا التابع للرئاسة.

وأضافت يلماز أن الهدف من استحوذ صندوق الأصول على أراضي الخزينة المخصصة للعاملين في السياحة هو إنتاج الأراضي للمشاريع الحكومية الضخمة وتوفير محفظة عميقة في ضمانات التمويل الأجنبي.

وتابعت الصحفية: “قيل إنه سيتم تطبيق نفس الطريقة على “أراضي كوبون” لجامعة البوسفور، حيث جاء البيان التالي من الإدارة: تواصل جامعة البوسفور أنشطتها مع فروعها الستة (جوناي، كوزاي، أوتشاق سافار، هيسار، قنديلي، كيليوس) ومباني إضافية، ومناطق المرافق (إزنيك، طرسوس، أرناؤوط كوي) مع مساحة حرم جامعية إجمالية تبلغ 1.816.045. تم تجديد تخصيص حرم كيليوس، الذي يمتد على مساحة 1.095.435 متر مربع، في أكتوبر 2020، وتم تخصيص الأرض لجامعة البوسفور لفترة غير محددة لأنشطة التعليم والبحث والترفيه. ضمن نطاق التخصيص نفسه، تم منح الإذن لمنطقة تكنوبارك 140 ألف متر مربع بموضوع “الطاقة المتجددة” في حرم كيليوس. بما في ذلك الكليات المنشأة حديثًا، سيتم تنفيذ أنشطتنا التعليمية والتدريسية والبحثية دون تأخير، مع الترتيبات والإنشاءات التي سيتم إجراؤها في حرمنا الجامعي الحالي.”

وعلقت يلماز على البيان قائلة: إن تعبير”لأجل غير مسمى” يستخدم فقط لكيليوس من بين الأراضي المخصصة للجامعة. على الرغم من أنه من الممكن تفسير ذلك على أن المالك الصحيح سيستخدم الأرض بقدر ما يريد، إلا أنه ليس “سند ملكية” بعد كل شيء. يمكن انتهاك العقد ويمكن تطبيق الإلغاء. من المحتمل أن تكون الخطة الجديدة لموقع كيليوس على النحو التالي: مسجد، حديقة تكنوبارك على الجانبين”، على حد قولها.