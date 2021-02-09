أنقرة (زمان التركية) – يواصل لويس سواريز خطف الأنظار بأدائه المتميز مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث حطم سواريز الرقم القياسي للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، كأسرع لاعب يسجل 16 هدفا خلال أول 17 مباراة له.

وتعادل نادي أتلتيكو مدريد مع نادي سلتيك فيجو بهدفين لكل منهما لتنتهي بهذه النتيجة سلسلة الانتصارات المتتالية لنادي أتلتيكو مدريد على مدار ثماني مباريات.

وأحرز سواريز هدفي ناديه خلال المباراة، التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو، ليتفوق بهذا على زميله السابق، ليونيل ميسي، في قائمة هدافي الدوري.

وسجل سواريز 16 هدفا خلال أول 17 مباراة له ليصبح بهذا أسرع لاعب يسجل 16 هدفا بصفوف نادي أتلتيكو مدريد خلال القرن الحادي والعشرين.

وبهذا حطّم سواريز الرقم القياسي لصاحب هذا اللقب سابقا، كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 15 هدفا خلال موسم 2009-2010 عندما كان لاعبا بصفوف نادي ريال مدريد.