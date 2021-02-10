أبوجا (زمان التركية) – انضمت كليات “توليب” النيجيرية الدولية إلى تحدي رقصة “القدس بيتي” التي انتشرت في العالم خلال فترة تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي.

فقد صور الطلاب في كليات توليب النيجيرية الدولية التي تبرز في الصدارة من خلال أنشطتها التدريبية الناجحة في نيجيريا، مقطع فيديو يرقصون خلاله على أغنية “القدس بيتي”.

لاقى مقطع الفيديو اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقت قصير.

و”القدس بيتي” هي أغنية للمطرب الجنوب إفريقي Master KG.

تمكّنت هذه الأغنية من تخطِّي حدود دولة جنوب إفريقيا إلى العالم أجمع، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات رقص من أروقة المستشفيات إلى أسقف المنازل.

وصدرت الأغنية المتأثرة بالإنجيل في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2019، بعد أن لاقت استجابة إيجابية عبر الإنترنت، وتلاها فيديو موسيقي مصوّر في 21 ديسمبر/كانون الأول.

وفي صيف العام 2020 تحوّلت الأغنية إلى تريند عالمي بعدما انتشر تحدّي الرقص على أنغام هذه الأغنية بحركات رقص معينة، ثم استقطبت أسماء مشاهير من حول العالم مثل رونالدو وجانيت جاكسون وعدد من رجال الدين.

وتقول كلمات الأغنية “القدس بيتي، احميني، سيري معي، لا تتركيني، مكاني ليس هنا، مملكتي ليست هنا”.