أنقرة (زمان التركية) – طالبت كاتبة في صحيفة “يني شفق” ذات التوجه الإسلامي بحجب الوصول إلى خبر حصولها على مناقصة من بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

فقد تقدمت كاتبة صحيفة “يني شفق” وعضوة اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم عائشة بوهورلار ببلاغ ضد موقع إخباري نشر خبرا عن المناقصات التي حصلت عليها من بلدية غازي عنتاب.

وطالبت الكاتبة في بلاغها السلطات القضائية بحجب الخبر بعد انتقادات واسعة النطاق في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وذكر الصحفي ورئيس تحرير موقع Haberalternatif الإخباري، جلال أران شاليك، أن بورهولار تقدم ببلاغ ضدهم لنشرهم خبرا حول المناقصات التي حصلت عليها من بلدية غازي عنتاب.

ووجه شاليك كلمة إلى بورهولار قائلا: “هل الحصول على المناقصات أمر جيد لكن خروج ملابساته للنور يشكل مشكلة؟”.