أنقرة (زمان التركية) – اختار محمد ناجي إنجي، الذي قام رئيس جامعة البوسفور المعيّن بقرار رئاسي مليح بولو بتعيينه نائبا له، الفرار دون الإجابة عن أسئلة طلاب الجامعة.

وتوجه إنجي إلى الطلاب المعتصمين أمام مبنى رئاسة الجامعة، غير أنه قرر الهروب دون الإجابة على الطلاب الذين سألوه قائلين: “كيف قبلت أن تكون نائب وصي معين على جامعتنا؟ ألم تخجل؟”.

جاءت هذه التساؤلات في وقت يستمر فيه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس احتجاجاتهم على تعيين عضو بالحزب الحاكم رئيسا للجامعة بقرار رئاسي، كما يقبع في غرف الاحتجاز 51 من طلاب الجامعة.

وتبين أن إنجي هو من تقدم بطلب لشغل هذا المنصب، حيث بعث رسالة إلكترونية إلى هيئة التدريس بالجامعة ذكر خلالها أنه ترشح للمنصب لمواصلة قنوات الحوار مع إدارة الجامعة مفتوحة ولحماية أعضاء هيئة التدريس من الشباب ولتجنب تعطل الدراسة والبحث العلمي، على حد قوله.

وكان إنجي قد شهد على عقد قران في عام 2018 برفقة كل من رئيس البرلمان السابق إسماعيل كهرمان، والنائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر فاروق أوز، ومدير موقع A Haber الإخباري عبد الخالق شيمان.