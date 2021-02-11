أنقرة (زمان التركية) – أصبح أنيس بربر أوغلو، نائبا برلمانيا من جديد، بعد أن فقد مقعده في البرلمان بسبب إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

اليوم الخميس، قرئ في البرلمان التركي قرار المحكمة التركية، بإعادة بربر أوغلو للبرلمان بعد إسقاط عضويته منه في يونيو 2020.

واضطرت المحكمة التركية مؤخرا للامتثال لقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بإعادة محاكمة بربر أوغلو وإعادته للبرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية، وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد، قد قالت في حيثيات قرارها الأخير، إن حق أنيس بربر أوغلو، في الانتخاب، وحقه في الأمن الشخصي والحرية قد انتهك بقرار من محكمة محلية.

وشددت “الدستورية” على ضرورة إعادة محاكمته وإنهاء إدانته، مطالبة المحكمة الجنائية العليا الـ14 في إسطنبول بتنفيذ أحكامها.

وبعد إعلان الدائرة الـ14 من محكمة الجنايات امتثالها لقرار الدستورية، من المنتظر أن تعاد محاكم بربر أوغلو من جديد.

وحكمت محكمة ابتدائية في تركيا، على بربر أوغلو عام 2017 بالسجن إلى مدة تصل 25 عاماً، بتهمة التجسس، ليتم الطعن على الحكم وتعاد القضية من جديد للمحاكم، ليصدر في العام 2018 حكم بالسجن بحقه لمدة 5 سنوات و10 أشهر.

الحكم جاء بحق بربر أوغلو لكشفه قضية نقل أجهزة الاستخبارات التركية شاحنات أسلحة إلى سوريا، بشكل غير قانوني، حيث وجهت له تهمة تسريب لقطات من الشاحنات للصحفي جان دوندار، وأودع السجن في عام 2017.